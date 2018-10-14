ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

محلية النواب: إعادة فتح ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:57 م
لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
محمود فايد
أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، أنها تواصل مناقشة تعديلات القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميا بقانون "تقنين الأوضاع".

قال النائب أحمد السجينى، ردا على مطالب النواب بمد فترة تلقي الطلبات، إن إعادة فتح باب تلقي طلبات تقنين الأوضاع تتطلب تعديل القانون، واللجنة مستمرة في نظر مشروعات القوانين المحالة إليها لتعديله، وتنتظر الرد من الحكومة علي بيان اللجنة بشأن الطلبات والبيانات التي طلبت من الحكومة استيفائها منذ أكثر من 3 أشهر.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد خاطبت رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، لموافاة اللجنة ببعض البيانات بشأن ملف تقنين الأوضاع.

وطلبت لجنة الإدارة المحلية بموافاتها بالبيانات الآتية، أولها إجمالى عدد الطلبات والملفات التى تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم فى كل محافظة على حدى، متضمنة إجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة زراعيا)، وإجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة المبانى)، ونسبة إجمالى مساحة الأراضى (المستغلة زراعيا) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدى، وكذلك نسبة إجمالى مساحة الأإراضى (المستغلة مبانى) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدة.

ترشيحاتنا

درع السماء.. فيديو من الشئون المعنوية احتفالا بعيد القوات الجوية

عزاء غنوة أخت أنغام بمسجد المشير طنطاوي.. اليوم

منتخب ألمانيا يحقق رقما قياسيا سلبيا جديدا لأول مرة في التاريخ

وزير التعليم : المستوى الرفيع فى المدارس التجريبية والخاصة بالترم الثاني

شيرين تقع فى ورطة بكليب نساي بسبب الحذاء

المالية: غدا.. آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير

ماذا تعرف عن دولة تتارستان التى يزور رئيسها مصر اليوم؟

اشتباكات دامية وفوضى عارمة في أمريكا.. فيديو

ضبط موظف بالمطار جمع مبالغ مالية من مواطنين مقابل توفير وظائف

الزراعة تؤكد إصابة طماطم 023 بالفيروس وتوصي بوقف استيرادها

شاهد.. ظهور أشباح على الطرق تثير رعب قائدي السيارات

العائلة الملكية تنشر الصور الرسمية لزفاف الأميرة يوجيني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الشرقية ينقل عجوزا بسيارة شرطة لمقر التضامن الاجتماعي لاستخراج معاش تكافل

وزير التنمية المحلية يفتتح 8 مشروعات خدمية بالوادى الجديد بتكلفة 17 مليون جنيه

محافظ البحيرة فى زيارة مفاجئة لمستشفى الصدر بدمنهور.. صور

البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور

شاهد.. بردية مصرية نادرة طولها 17 مترا تباع بسعر خيالي في فرنسا

فيديو

مدبولي يستقبل رئيس جمهورية تتارستان .. فيديو وصور
مهاب مميش يكشف عن تفاصيل اتفاقية إنشاء أول أكاديمية للاستزراع السمكي
شيخ الأزهر يلتقي الشخصيات الدينية والسياسية البارزة في إيطاليا.. فيديو
ذعر في مدينة نصر بعد احتراق شركة بعباس العقاد.. فيديو وصور
المؤتمر الإسلامي: مصر تنقل خبراتها المائية لكافة دول العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟