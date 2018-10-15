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توك شو

أحمد موسى: 5 نوفمبر ستحدث أمورا لا يعلمها إلا الله

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:48 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
توك شو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن حجم الاقتصاد السعودي يصل إلى 685 مليار دولار، مضيفا أن السعودية تمتلك سندات في الخزانة الأمريكية بأكثر من 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن المملكة وقعت اتفاقيات مع واشنطن العام الماضي بقيمة بـ 270 مليار دولار.

وأضاف موسى أن المملكة تستحوذ على حوالي 12% من بترول العالم بواقع 10 مليون و700ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث فوضى بالشرق الأوسط بعد تطبيق أمريكا قرار العقوبات الاقتصادية على إيران.

وأوضح موسى أن إيران ستستمر في تصدير البترول، ما قد يخلق فوضى خاصة مع وجود قواعد أمريكية في قطر، معلقا ً5 نوفمبر ستحدث أمور لا يعلمها إلا الله.

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