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أخبار البلد

السكة الحديد تناشد المواطنين بالعبور من الأماكن المخصصة حفاظا على أرواحهم

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:56 ص
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
تقدمت هيئة السكة الحديد صباح اليوم، بالاعتذار لركاب الوجه القبلى بسبب تأخير بعض القطارات فجر اليوم فى منطقة المنيا نتيجة عبور شخصين من مكان غير معد للعبور تسبب فى دهس قطار ٩٧٧ لشخصين أثناء عبورهما من مكان غير معد للعبور بكم ٢٤٩/ ٥٠٠ بين بني احمد.. والمنيا على خط القاهرة السد العالى.

وصرح المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بأنه نتيجة عدم التزام بعض المواطنين القاطنين بجوار الخطوط الحديدية فى العبور من اماكن غير مخصصة للعبور فإن ذلك يؤدى إلى تعطيل وتأخير القطارات نتيجة دهسهم لحين إخلاء الخطوط.

وناشدت الهيئة المواطنين والمركبات استخدام المنافذ الشرعية لعبور خطوط السكة الحديد حفاظا على أرواحهم وسلامة مسير القطارات وعدم تأخيرها.

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