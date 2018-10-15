ضبط شخصين يتاجران فى السلاح بالمنوفية

تمكنت مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، وبحوزتهما 3 قطع سلاح نارى وكمية من مخدر الحشيش.



أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام كلٍ من "أحمد م. ع"- 24 سنة، سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات، سلاح نارى"، و"ساحر م. م"- 48 سنة، سائق، سبق اتهامه فى 12 قضية "سرقة، ضرب، خطف"، مقيمان بدائرة مركز شرطة بركة السبع، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة "مركز شرطة بركة السبع" مركزًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما "3 فرد خرطوش ، و5 طلقات خرطوش، 50 كيسا من مخدر الحشيش، مبلغ مالى".



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.