محافظ القليوبية: 692 ألف مواطن تقدموا للكشف في مبادرة فيروس سى حتى الآن

أعلن محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم، أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين؛ حيث بلغ عدد المترددين على المراكز الطبية والمستشفيات منذ انطلاق الحملة على مستوى المحافظة حتى الآن 692 ألفا و104 مواطنين ومواطنة.





وأشار المحافظ إلى أنه يتم أيضا إجراء تحاليل الأمراض غير السارية (السمنة، والضغط، والسكر)، مؤكدا أن التحاليل والعلاج للمصابين بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة.





وأوضح خلال جلسة المجلس التنفيذى التى عقدت اليوم أن القليوبية تعد من المحافظات التى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الحملة؛ مضيفًا أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي لفيروس سي، إضافة إلى توفر 18 مركزا طبيا بالمستشفيات لاستكمال الفحص وتلقي العلاج.





وأعرب عن فخره ببدء تلك المبادرة التي تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم هو إنجاز يحسب لمصر أمام العالم للتغلب على مرض فيروس سي، والتي نجحت في توفير العلاج للمرضى.



