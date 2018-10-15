هاشتاجات التضامن العربية تجتاح تويتر تضامنا مع السعودية

شهدت الساحة العربية تضامنا كبيرا مع المملكة العربية السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث شاركت عدد من الدول العربية حملة الهجوم التي تم شنها ضد أعداء الأشقاء السعوديين، معلنين ثقتهم الكاملة في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.





وشن الشعب السعودي حملة دعم وتضامن مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث دشن رواد تويتر عددا من الهاشتاجات المنددة بمواقف بعض الدول ضد بلادهم.





بينما يستمر لليوم الثاني على التوالي، التضامن المصري مع دولة السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج #كلنا_سلمان_وكلنا_محمد والذي تصدر موقع "تويتر"، ويليه هاشتاج #كلمه_لاعداء_مملكتنا_السعوديه.





كما شاركت الأردن والبحرين في الهاشتاج ذاته، #كلنا_سلمان_وكلنا_محمد، بينما أكدت الأخرى على ثقتها في ولي العهد السعودي من خلال هاشتاج #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان، و #السعوديه_العظمي.





جاء الدعم الكويتي للسعودية معبرًا عن مدى دعمها لولي العهد وخادم الحرمين حيث قرر الشعب الكويتي إعلان تضامنه من خلال هاشتاج وحد مصير الدولتين " #الكويت_والسعوديه_مصير_مشترك".



