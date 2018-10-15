تحرير الرهينة واعتقال خاطفها في محطة قطارات كولونيا بـ ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية نجاحها في تحرير المرأة الرهينة التي أخذها خاطف في محطة القطارات الرئيسية في مدينة كولونيا.



وبينت الشركة أنها أطلقت سراح الرهينة، موضحة أن الخاطف تحت السيطرة، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.



وأشارت الشرطة إلى أن الرهينة تعرضت لإصابات طفيفة وجار علاجها.



ولم تكشف الشرطة عن هُوية الخاطف ولا دوافعه.