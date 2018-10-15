مدافع برشلونة مهدد بالحبس 12 عاما في تركيا بسبب امرأة

تورط لاعب برشلونة، في قضية مؤخرًا، وأصبح مهددا بالسجن لمدة 12 عاما، بسبب سلوك غير أخلاقي.



وبحسب صحيفة "Haberturk" التركية، فإن أردا توران، لاعب برشلونة المُعار لصفوف اسطنبول بشاك شهير يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة 12 عاما.



كان توران قد تعدى على المغني التركي بيركاي شاهين، الأسبوع الماضي، وكسر أنفه، بعد أن علق، على زوجة بيركاي.





وأشارت التقارير، إلى أن توران ذهب لبيركاي المستشفى وكان يحمل مسدسا وطالب المغني بقتله، مؤكدا أنه لم يكن يعرف أنها زوجته.



واستجوبت الشرطة التركية، توران، الخميس الماضي، فنفى كل مزاعم الاعتداء على بيركاي أو إطلاق رصاصة بالخطأ من مسدسه، حين ذهب للاطمئنان على صحته.



يذكر أن توران يلعب في صفوف باشاك شهير هذا الموسم على سبيل الإعارة من صفوف برشلونة، حيث انضم لصفوف البلوجرانا عام 2015 مقابل 34 مليون يورو.