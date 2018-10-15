السفير التنزاني بالقاهرة: زيارة السيسي أعادت العلاقات بين البلدين .. وندعو رجال الأعمال للاستثمار فى مجالات الزراعة والسياحة والتجارة.. نهدف للاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع دول القارة

السفير التنزاني بالقاهرة أدعو رجال الأعمال للاستثمار فى مجالات الزراعة والسياحة والتجارة

توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين مصر وتنزانيا خلال زيارة السيسي رجال الأعمال: هدفنا خلق تواصل بين مجتمع الأعمال المصري والافريقي والاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع دول القارة



قال اللواء عيسى سليمان سفير تنزانيا بالقاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا فى أغسطس الماضي ولقائه بالزعيم التنزاني كانت محورا رئيسيا فى إعادة العلاقات بين البلدين، مضيفًا أنه تم عقد الدورة الثالثة للجنة الدائمة فى يناير الماضي بعد توقف اجتماعاتها فى السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور السفير التنزاني بالقاهرة والمستشار التجاري بالسفارة التنزانية ولفيف من رجال الأعمال المصريين.وأشار سليمان إلى أنه تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين مصر وتنزانيا خلال زيارة السيسي واجتماعات اللجنة المشتركة فى مجالات السياحي والزراعي وهو ما يدفع القطاع الخاص فى البلدين لتعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي لزيادة حجم التجارة البينية، وجذب استثمارات مشتركة فى البلدين.وأكد سليمان، أن تنزانيا تعد من أهم البلدان الافريقية الجاذبة للاستثمار خاصة أن قانون الاستثمار التنزاني يتضمن تيسيرات وحوافز كبيرة للاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى مرونة قانون الخروج من السوق، مشيرًا إلى أن بلاده تمتع باتفاقيات تجارية مع العديد من الدول الإفريقية وفى مقدمتها اتفاقية الساداك مع دول جنوب افريقيا واتفاقيات مع دول شرق أفريقيا، وهو ما يجعلها من أكبر الأسواق الإفريقية.وأضاف سليمان، أن تنزانيا لديها فرص استثمارية كبيرة فى مختلف المجالات، ومنها القطاع السياحي والفنادق ومشاريع البنية التحتية والطاقة والغاز، بالإضافة إلى أن مجالات الاستثمار تشمل الموانئ والقطارات والسكك الحديدية ومشاريع IT، فضلًا عن مجالات التجارة، والتى تتضمن الزراعة وتصدير اللحوم الحية والاسماك المجمدة والقهوة والخضر والفاكهة.قال الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة إفريقيا بالجمعية، إن جمعية رجال الأعمال تسعى لتنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار مع كافة الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء لجنة خاصة بتنمية العلاقات مع أفريقيا تستهدف عقد سلسلة من الاجتماعات مع السفراء والمستشارين التجاريين بالسفارات الافريقية فى مصر خلال الفترة المقبلة وذلك للتعرف على فرص الاستثمار والتجارة.وأضاف الجبلي، أن تنزانيا تربطها علاقات سياسية قوية مع مصر وهو ما يعطي دفعة كبيرة للتحرك الإيجابي من القطاع الخاص المصري لتنمية حجم التجارة والاستثمار مع تنزانيا بصفة خاصة ودول افريقيا بشكل عام.وقال الدكتور على القريعي رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال، أن التعاون المصري الأفريقي له نتائج ايجابية على مستوى تعزيز التجارة والاستثمار بين القطاع الخاص المصري والافريقي، لافتا إلى أن تنزانيا واحدة من أهم الدول الافريقية التى يمكن استغلالها فى اقامة مشاريع مشتركة خاصة فى البنية التحتية والطاقة والزراعة والسياحة.وقال محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، أن مصر مهتمة بتواجدها فى أفريقيا باعتبارها البعد والعمق الاستراتيجي لمصر مع دول غرب وشرق أفريقيا، مضيفًا أن الجمعية تسعى خلال الفترة المقبلة لخلق تواصل بين مجتمع الأعمال المصري الإفريقي لتنمية أرقام التجارة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.وأكد يوسف، أن تنزانيا تتمتع بمقومات اقتصادية وموارد طبيعية يمكن استغلالها في صالح تنمية التجارة بين البلدين وإقامة مشاريع صناعية وإنتاجية، بالإضافة إلى التعاون في المجال السياحي والزراعي، وهو ما يمثل فرصا واعدة للقطاع الخاص المصري.