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ديني

أحمد كريمة يوضح الفرق بين الحيض والاستحاضة .. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:44 م
الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المرأة المستحاضة لها أن تتوضأ وتصلى وتقرأ القرآن وتفعل جميع العبادات مثل المرأة السليمة تمامًا.

وأضاف «كريمة»، خلال لقائه ببرنامج «أحلى حياة» المذاع على فضائية «LTC TV»، أن المرأة المستحاضة يجوز لها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض الذي توضأت له في وقته وما شاءت من النوافل، ومتى توضأت لوقت الصلاة جاز لها فعل كل عبادة تحتاج إلى الوضوء؛ كقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وصلاة النافلة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر، وينقض وضوؤها بخروج الوقت الذي توضأت لصلاته، هذا غير نواقض الوضوء الأخرى التي ينتقض بها خلاف كونها مستحاضة.

وأشار إلى أن هناك فرقًا بين الاستحاضة والحيض والنفاس، فالاستحاضة دم يخرج من المرأة على غير «العادة الشهرية»، وهذا الدم يُعد من الأمراض التناسلية ويأخذ حكم "البُول"، منوهًا بأنه يجب على المرأة المُستحاضة أن تتطهر عند كل صلاة وأذان، وتنظف مكان الموضع تنظيفًا جيدًا وتخفضه، ثم تصلى وتصوم وتقرأ القرآن وتؤدي جميع العبادات.

ونوه بأن الحيض هو دم يخرج من المرأة على سبيل "العادة"، ولونه تعرفه النساء ولا يجوز بالإجماع أن يباشر الرجل زوجته في موضع "الحرث" أثناء وجود دم الحيض حتى إذا انقطع لا يقربها إلا إذا تطهرت أي "اغتسلت"، مستشهدًا بقوله تعالى:- «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ».

وأشار إلى أن النفاس دم يخرج عقب الولادة أقله لحظة وغالبه 3 أيام وأكثره 40 يومًا، وتتطهر المرأة منه بعد انقطاع الدم وتؤدي جميع العبادات.

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