نتنياهو: دولة كبيرة تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن استراليا تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وأكد بيان أصدره مكتب نتنياهو أنه تحدث هاتفيا مع نظيره الاسترالي سكوت موريسون اليوم، وأن الأخير قال إنه "يدرس الاعتراف الرسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاسترالية إلى هناك".



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعترف في ديسمبر الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أغضب الفلسطينيين والعالم العربي والحلفاء الغربيين.