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رئيس تتارستان: قناة السويس تصنف من أهم الممرات حول العالم

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:32 م
رستم مينيخانوف، رئيس
رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان الروسية
حسام الحارتي
قال رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان الروسية، إن تتارستان لديها منطقتان اقتصادية وصناعية، ولدينا 4 ساحات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتجارية ، مردفا "لدينا منطقتان اقتصاديتان تهتمان بتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف مينيخانوف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، أن قناة السويس تصنف من أهم الممرات النقلية في العالم، ونسعى للاستفادة منه، من خلال الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وأوضح أن قمة قازان التي تعقد هدفها جمع شتات العالم الإسلامي، ولدينا أكثر من 173 قومية في تتارستان، ومكاتب في الدولة، لمساعدة تلك القوميات وتنظيم برامج لها، ونوفر الظروف الملائمة لكل طائفة .

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