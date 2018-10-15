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محافظات

كفر الشيخ تستعد للمرحلة الثانية لمبادرة الكشف عن فيروس سي.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:45 م
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ
محمود زيدان
ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، استعدادات المحافظة لإنطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس"سى" والكشف عن الأمراض غير السارية «ضغط، سكر، سمنة» تحت شعار" 100 مليون صحة"، وذلك بحضور اللواء هشام فكرى، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، والمحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد.

وحضر الاجتماع، الدكتور عبد الرازق الدسوقى نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور حسن الباتع، عميد كلية الطب، والشيخ أشرف النجار، مدير عام الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور إبراهيم السعداوي، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية، ومنسق المبادرة القومية لفيروس سي، والقس ياكوبس أسعد، سكرتير عام مطرانية كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية .

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم مناقشة استعدادات المحافظة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس"سى" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية «ضغط، سكر، سمنة» تحت شعار" 100 مليون صحة"، و التى من المقرر انطلاقها ديسمبر القادم، وتنتهي فبراير 2019، بإحدى عشر محافظة منها محافظة كفرالشيخ وتم اليوم عقد الاجتماع التحضيري الأول استعدادًا لانطلاق المبادرة الرئاسية بكفرالشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كفر الشيخ تستعد للمرحلة الثانية لمبادرة الكشف عن فيروس سي.. صور
كفر الشيخ تستعد للمرحلة الثانية لمبادرة الكشف عن فيروس سي.. صور
كفر الشيخ تستعد للمرحلة الثانية لمبادرة الكشف عن فيروس سي.. صور
كفر الشيخ تستعد للمرحلة الثانية لمبادرة الكشف عن فيروس سي.. صور

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