أستراليا تلمح إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أكد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن بلاده منفتحة على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.



ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، عن موريسون، قوله: "منفتحون على الاعتراف بالقدس ونقل السفارة، كما سنعيد النظر في دعم الاتفاق النووي مع إيران".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اعترف- في ديسمبر الماضي- بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ مما أغضب الفلسطينيين والعالم العربي والحلفاء الغربيين.