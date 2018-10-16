ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الاستثمار : 3 مليارات دولار تمويل جديد من البنك الدولي لمصر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:23 ص
صدى البلد
علياء فوزى و محمد يحيى
أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي على إتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار،ويأتى ذلك تنفيذا ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولي في نيويورك سبتمبر الماضى.

أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي انها بحثت في بالي مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الادارية للبنك الدولي خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ببالي الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد والذي يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى.

وأوضحت المديرة الادارية للبنك الدولي إن البنك الدولي حريص على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية الى مصر. 

وأكدت حرص البنك على دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ترشيحاتنا

منتخب مصر في مواجهة إي سواتيني لحسم التأهل لأمم أفريقيا 2019

العثور على جثة مصري قبالة شاطئ مدينة سان دييجو الساحلية.. فيديو

الناظر يكشف حقيقة خطورة البصل المصاب باللون الأسود.. فيديو

روشتة هاني الناظر لتأخير ظهور التجاعيد بطرق طبيعية

خطأ تقع فيه الأمهات بشأن صحة أطفالهن في الشتاء

شاهد.. الصحة توضح حقيقة واقعة مصاب الإيدز بمستشفى المنيرة

بومبيو سيتناول العشاء مع ولي العهد السعودي في الرياض

وزيرة الهجرة:الباسبور المصري مش متهان لكن إحنا اللي بنهينه

7 أطعمة ومشروبات تساعد على خفض الضغط فور تناولها

رئيس الوزراء: تأكدت من انتظام العملية التعليمية بمدارس بورسعيد

ابن كريستيانو رونالدو يسجل هدفين على طريقة والده.. فيديو

تعليق صادم من سيرجيو راموس على هزيمة أسبانيا أمام إنجلترا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
شاهد.. الصحة توضح حقيقة واقعة مصاب الإيدز بمستشفى المنيرة
شاهد.. السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بموسكو
طريقة عمل كب كيك للشيف أميرة شنب
الناظر يكشف حقيقة خطورة البصل المصاب باللون الأسود.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟