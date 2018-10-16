موعد مباراة مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة لها

يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره منتخب اي سواتيني "سوازيلاند" سابقا، في المباراة التي من المقرر لها أن تقام اليوم بملعب ترايد فيير في تمام الساعة الثالثة عصرًا في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2018.



ويدخل منتخب مصر بقيادة خافير اجيري المباراة، وهو يفقد أهم لاعب في صفوف الفراعنة المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين.



وفضل الجهاز الفني منح محمد صلاح الراحة وإعفاءه من رحلة السفر إلى اي سواتيني على ان يكتفي الجهاز الفني باللاعبين المتواجدين بقائمة مباراة الذهاب وعدم ضم أي لاعب جديد.



ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات BeIN Sports والتي تحصل على حقوق بث تصفيات التأهل الي كأس الأمم الأفريقية بشكل حصري.