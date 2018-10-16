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ثقافة

الهناجر تستضيف العرض المسرحى طيارة ورق وسط حضور جماهيري

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
صدى البلد
طارق موسى
استضاف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحي "طيارة ورق" الذي تنظمه مبادرة "فن وحياة" لمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، أمس، الاثنين، بمركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان محمد دسوقي، مدير المركز، وحضور حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لحماية "الأطفال بلا مأوى" بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة النفسية منال عمر، والصحفية دعاء خليفة، مساعد رئيس تحرير الأهرام، ومرفت المسيري، زوجة الشاعر الراحل سيد حجاب، وجمهور حاشد من الأسر المصرية المتضامنة مع هذه المبادرة.

يقدم العرض المسرحي "طيارة ورق" أكثر من 25 طفلا من أطفال مبادرة "فن وحياة" بمشاركة الفنانين "عادل سعيد، وهبة شعبان، وميرنا وجيه" ومن إخراج رأفت البيومي، وهو نتاج ورشة فنية امتدت لعام كامل تحت إشراف جورج وهيب، مدرب ورشة الإيقاع، ورأفت البيومي، مدرب ورشة المسرح والحركة، وعمر محمود، مدرب ورشة السيرك، ورباب حاكم، مدربة ورشة التعبير البصري.

وبدأت الفعالية بعرض موسيقي يصاحبه عرض حركي لمجموعة من الأطفال في ساحة الهناجر، أعقبه عرض للمسرحية بقاعة هدي وصفي، والتي بدأت أحداثها بعزف مقطوعة موسيقية على الجيتار، تبعها استعراض غنائي للأطفال، ودارت أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول رجل أعمال لديه مصنع للنظارات ويوهم الناس أنها تحقق أحلامهم، ويوظف الشباب لمساعدته في بيع هذا الوهم حتى نصل إلى أن السعادة لا تتحقق بما نستطيع الحصول عليه بل بما نستطيع إعطائه.

يذكر أن هذه المبادرة بدأت مشوارها منذ عام 2011 وهي تهدف إلى تأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع عن طريق إقامة ورش فنية تشجعهم على اكتشاف مهارتهم واكتساب القدرة على التعبير عن أنفسهم بطرق مختلفة لتساعدهم على تخطي الصعاب التي يتعرضون إليها، أى أنه مشروع يعمل على الجانب الإبداعي والاجتماعي لدي الطفل، ويساعد ويعزز العمل في المراكز المتخصصة لرعاية الأطفال بلا مأوى.

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