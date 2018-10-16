هيئة التعمير تراجع الموقف القانوني لمنتفعي سهل الطينة بالقنطرة شرق

أكد اللواء محمد حلمي مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة فتحت الباب للمنتفعين مستلمي الأراضي بمشروع سهل الطينة بمنطقة مشروع جنوب القنطرة شرق الجادين في الاستزراع النباتي زراعات جادة وهادئة ومستقرة، لمراجعة موقفهم القانوني.



وناشد حلمي المنتفعين الحضور الى الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة لمراجعة موقفهم القانوني بمقرها الكائن 1 ش نادي الصيد بجوار مجمع الإصلاح الزراعي بالدقي بمحافظة الجيزة قبل 30 نوفمبر 2018.