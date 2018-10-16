السيسي: لن ننسى مساهمة روسيا فى معركة مصر للبناء والتعمير

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، كلمته أمام مجلس الاتحاد الروسي في موسكو -الغرفة العليا للبرلمان- قبل أن يجتمع برئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، لتكون هذه المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام المجلس.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر لن تنسى مساهمة روسيا فى معركتها للبناء والتعمير، مؤكدًا أن العلاقات الوطيدة بين مصر وروسيا دائمًا ماتميزت بالعمق والخصوصية.



وأكد أن مصر تطلع للانتهاء من بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة خلال الأعوام المقبلة.



وكان قد سجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة تحية وتقدير في سجل الزيارات بمجلس الفيدرالية الروسي، وفق ما ذكرته فضائية اكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها.

