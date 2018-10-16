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أخبار العالم

شاهد.. اللقطة الأولى من محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في تركيا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:05 م
صدى البلد
سمر صالح
تعرضت السفارة الإسرائيلية في أنقرة اليوم، الثلاثاء، لمحاولة هجوم من سائق جرار، والذي تعرض لإطلاق رصاص واعتقلته السلطات التركية.

وأفادت مصادر إسرائيلية لموقع "والاه" العبري، بأن الشرطة اعتقلت السائق وهو تركي يدعى "أيدين سكرييه"، 45 عامًا، بعد أن قاد جراره الزراعي بسرعة باتجاه مبنى يعمل فيه دبلوماسيون إسرائيليون.

وقالت المصادر، إن عناصر الشرطة طالبوا السائق بالتوقف، وعندما تجاهل أوامرهم أطلقوا النار باتجاه إطارات الجرار، مما أفقد سائقه السيطرة عليه، وانحرف عن مساره ليصطدم بعدد من السيارات المركونة في المكان.

وقال سكان محليون إن المواطن التركي الذي اُعتقل في الحادثة لا يملك أي سوابق جنائية، وشرعت السلطات التركية بالتحقيق معه.

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شاهد.. اللقطة الأولى من محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في تركيا

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