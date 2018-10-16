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محافظات

تحرير 52 محضرا لمخابز بلدية مخالفة بديرمواس بالمنيا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:01 م
حملة مكبرة نظمتها
حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية برئاسة على غلاب
ايمن رياض
حررت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، 52 محضرًا تموينيًا مخالفًا لعدد من المخابز البلدية، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية برئاسة على غلاب رئيس المركز ومفتشي إدارة تموين ديرمواس على مستوى المدينة و4 قرى، بهدف الوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة الرغيف المنتج وتطبيق القرارات التموينية الصادرة .

وقال رئيس المركز، إن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مشددًا على تكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز من أجل تحقيق الانضباط وقمع الغش والتدليس والتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.

ونوه بأن الحملة شملت المدينة وقرى (تل بني عمران ـ نزلة البدرمان ـ بنى حرام ـ دلجا)، حيث أسفرت عن تحرير 16 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و8 محاضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس، و9 محاضر نظافة، و8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر عدم إعطاء بون صرف، ومحضرين تصرف بالدقيق.

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