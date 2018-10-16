أسبوع القاهرة الدولى للمياه بثقافة مطروح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ببيت ثقافة براني التابع لفرع ثقافة مطروح، أسبوع القاهرة الدولي للمياه بالتعاون مع الموارد المائية بمدرسة براني الابتدائية للبنات، والذى يستمر حتى 18 أكتوبر الجارى.





كما تم عقد ورشة حكي تفاعلي عن كيفية الحفاظ علي المياه، بمشاركة وائل سبع إلى جانب محاضرة بعنوان "تنمية المجتمعات القروية" ألقاها محمود رضا.





كما أقام قصر ثقافة الطفل ورشة فنية لتنمية مهارات الأطفال بمدرسة باحثة البادية، مع الفنانة صحراء وصفى، إضافة إلى ورشة بعنوان "الفصول الأربعة" لعمل مجسم بالفوم، بمدرسة السوانى البحرية، بمشاركة الفنانة هند عبد الحميد.





وفى بيت ثقافة الضبعة عقدت مناقشة كتاب "المخدرات بين العلم والقانون" ألقاها محمود معوض بمدرسة الضبعة الإعدادية بنين.



