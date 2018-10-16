استئصال ورم يزن 8 كيلو من رحم سيدة بالقليوبية

نجح فريق قسم الجراحة العامة بالمستشفى المركزي ببنها في استئصال ورم ضخم بالرحم يزن حوالي 8 كيلو جرام حيث كان يملأ معظم تجويف البطن والحوض للمريضة.



وقام بإجراء العملية الدكتور عماد إبراهيم حمودة استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام والدكتور سلطان جابر اخصائي الجراحة العامة والدكتور عبد الله محمود أخصائي الجراحة العامة، وقام بتخدير الحالة الدكتور أشرف الشافعي أخصائي التخدير بالمستشفي.

