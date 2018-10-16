رباعي الأهلي يؤدي مرانا بدنيا قبل ودية الاتصالات

خاض باسم علي وعمرو جمال وعمرو بركات، وأحمد ياسر ريان، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا منفردا اليوم علي ملعب التتش قبل انطلاق ودية الفريق أمام المصرية للاتصالات.



وأدي الرباعي تدريبات بدنية تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال.



وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه للمواجهة الودية أمام المصرية للاتصالات والتي ستنطلق بعد قليل على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وجا تشكيل الأهلي كالتالي

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حراسة المرمي: علي لطفي.



خط الدفاع: أحمد فتحي، سعد سمير، محمد عبدالمنعم، صبري رحيل.



خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، إسلام محارب، أحمد حمودي.



خط الهجوم: صلاح محسن.