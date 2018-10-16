ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أرمينيا تهين مقدونيا برباعية نظيفة في دوري أمم أوروبا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:25 م
صدى البلد
محمد سمير
فاز منتخب أرمينيا على ضيفه المقدوني، 4-0، اليوم ، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الرابع ببطولة دوري أمم أوروبا.

وسجل لأرمينيا، ماركوس بينييرو بيتزيللي ويورا موفسيسيان وجيفورج جازاريان وهنريك مخيتريان في الدقائق 1، 67، 81 و94.

وشهدت المباراة طرد إليف إلماس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع منتخب أرمينيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب مقدونيا عند 3 نقاط في صدارة الترتيب.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: أردوغان يبحث عن بودرة فئران داخل القنصلية السعودية

أحمد موسى: بوتين يصطحب السيسي في جولة على كورنيش سوتشي

المهن التعليمية تعلن 3 أخبار سارة للمعلمين.. وتحدد موعد التنفيذ

سياسي روسي: العلاقات مع مصر ترتقي إلى درجة تحالف.. فيديو

خافيير أجيري يتغنى بـ محمد صلاح بعد الفوز على سوزيلاند

منتخب مصر يكشف حجم إصابة كوكا ومدة غيابه عن الملاعب

إحباط تهريب بضائع فى سيارة قمامة خلال زيارة رئيس الوزراء لبورسعيد

الأهلي يهزم المصرية للاتصالات بنصف دستة أهداف وديا

Huawei تطلق Mate 20 رسميا.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور

مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر بتاريخ 16-10-2018 مباراة ودية

قلق إسرائيلي من مساعي مصر لمنع نقل السفارة الأسترالية إلى القدس المحتلة

صحف روسيا تكشف معلومات جديدة حول عودة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

مدير رالي الجامعات يكشف كواليس صناعة الطلاب 9 سيارات كهربائية.. صور

فيديو

أحمد موسى: أردوغان يبحث عن بودرة فئران داخل القنصلية السعودية
تقرير شامل عن آخر تطورات حملة 100 مليون صحة.. فيديو
أحمد موسى يكشف آخر تفاصيل عملية تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول
سيد علي يكشف تفاصيل كارثية فى حادث وفاة طبيبة المطرية.. فيديو
أحمد موسى يكشف عن توقيع اتفاقية بين مصر روسيا غدا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟