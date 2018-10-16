أرمينيا تهين مقدونيا برباعية نظيفة في دوري أمم أوروبا

فاز منتخب أرمينيا على ضيفه المقدوني، 4-0، اليوم ، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الرابع ببطولة دوري أمم أوروبا.



وسجل لأرمينيا، ماركوس بينييرو بيتزيللي ويورا موفسيسيان وجيفورج جازاريان وهنريك مخيتريان في الدقائق 1، 67، 81 و94.



وشهدت المباراة طرد إليف إلماس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع منتخب أرمينيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب مقدونيا عند 3 نقاط في صدارة الترتيب.