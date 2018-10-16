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منوعات

مضيفة طيران تسقط من طائرة في الهند

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:47 م
صدى البلد
كريم جمال
سقطت مضيفة من طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، بينما كانت الطائرة متوقفة على مدرج مطار مومباي، وذلك أثناء محاولتها فتح باب الطائرة.

وبحسب صحيفة timesofindia، قالت شركة الطيران إن المضيفة هارشا لوبو البالغة من العمر 52 عامًا، وقعت أثناء استعداد الطاقم لصعود الركاب، ونتج عن السقوط كسور فى الساق وإصابات متفرقة.

يذكر أن هارشا سقطت من ارتفاع 30 قدمًا، بسبب سلم الطائرة الذى لم يكن محاذيًا لباب الطائرة لحظة فتحه.

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