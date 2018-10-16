مدافع فرنسا يواصل ارتكاب الجرائم الكروية أمام ألمانيا

شهدت مباراة فرنسا وألمانيا، ضمن الجولة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية، حصول الأخيرة على ركلة جزاء سجل منها توني كروس هدفا للمانشافت.



وسلطت شبكة "أوبتا" الضوء على ركلة الجزاء موضحة أن بريسنال كيمبيمبي مدافع بي إس جي، ومنتخب فرنسا واصل تورطه في الأخطاء للمباراة الثالثة على التوالي.



وذكرت أن كيمبيمبي نال بطاقة حمراء في مباراة أولمبيك ليون بالدوري يوم 7 أكتوبر الماضي، وبعد أربعة أيام تسبب نفس اللاعب فى الهدف الأول بودية الديوك وأيسلندا التي انتهت بالتعادل 2-2، قبل أن يتسبب في ركلة جزاء للألمان في ملعب دو فرانس اليوم.



ويشارك مدافع الفريق الباريسي أساسيا في تشكيل الديوك لتعويض غياب صامويل أومتيتي مدافع برشلونة للإصابة.