ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدافع فرنسا يواصل ارتكاب الجرائم الكروية أمام ألمانيا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:48 م
صدى البلد
محمد سمير
شهدت مباراة فرنسا وألمانيا، ضمن الجولة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية، حصول الأخيرة على ركلة جزاء سجل منها توني كروس هدفا للمانشافت.

وسلطت شبكة "أوبتا" الضوء على ركلة الجزاء موضحة أن بريسنال كيمبيمبي مدافع بي إس جي، ومنتخب فرنسا واصل تورطه في الأخطاء للمباراة الثالثة على التوالي.

وذكرت أن كيمبيمبي نال بطاقة حمراء في مباراة أولمبيك ليون بالدوري يوم 7 أكتوبر الماضي، وبعد أربعة أيام تسبب نفس اللاعب فى الهدف الأول بودية الديوك وأيسلندا التي انتهت بالتعادل 2-2، قبل أن يتسبب في ركلة جزاء للألمان في ملعب دو فرانس اليوم.

ويشارك مدافع الفريق الباريسي أساسيا في تشكيل الديوك لتعويض غياب صامويل أومتيتي مدافع برشلونة للإصابة.

ترشيحاتنا

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام لا يدعو إلى تعدد الزوجات

الرئاسة: ندعم السعودية في أزمة خاشقجي ولابد من تحقيق يقود للحقيقة

منتخب مصر يكشف حجم إصابة كوكا ومدة غيابه عن الملاعب

مدافع فرنسا يواصل ارتكاب الجرائم الكروية أمام ألمانيا

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة أزمة الاتحاد السكندري مع الزمالك.. فيديو

محلل سعودي يرد على أكاذيب الجزيرة.. ويكشف آخر تفاصيل أزمة جمال خاشقجي

أحمد موسى: بوتين يصطحب السيسي في جولة على كورنيش سوتشي

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

شاهد.. رسالة محمد صلاح لـ مكة في عيد ميلادها

شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن يكشفان عن جديدهما.. فيديو

رصد إشارات فضائية غامضة دليلاً على وجود كائنات غير البشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

فيصل: كلمة الرئيس السيسي في المجلس الفيدرالي الروسي تعبر عن العرب وأفريقيا
متحدث الرئاسة: البنية التحتية في مصر ممهدة لاستقبال الاستثمارات .. فيديو
الرئاسة: سيناء 2018 ملحمة عظيمة لاقتلاع جذور الإرهاب.. فيديو
الرئاسة: ندعم السعودية في أزمة خاشقجي ولابد من تحقيق يقود للحقيقة
حجازي: زيارة الرئيس السيسي لموسكو تتويج للعلاقات الثنائية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟