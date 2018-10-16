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أخبار العالم

مقتل 9 حوثيين في غارات للتحالف العربي جنوب الحديدة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:57 م
التحالف العربي
التحالف العربي
أ ش أ
شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتجمعات عسكرية لميليشيات الحوثي جوار مصنع الثلج في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ما أسفر عن مقتل 9 حوثيين وإصابة العشرات، وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية التابعة لها.

وأكد مصدر عسكري يمني من قوات العمالقة، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/، أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية، كانت تستخدمها الميليشيات لقصف واستهداف وقتل المدنيين في مديرية التحيتا.

وأشار إلى أن خسائر ميليشيات الحوثي المتلاحقة التي تتلقاها من قبل قوات ألوية العمالقة ومن مقاتلات التحالف تضاف إلى سلسلة الخسائر السابقة في معركة الساحل الغربي.

وأوضح أن الميليشيات تقوم باستهداف القرى والأحياء وقتل المواطنين بقذائف المدفعية وقذائف الهاون كلما خسرت مواقع لها في عمليات التمشيط الواسعة التي تقوم بها قوات ألوية العمالقة في المديريات الجنوبية والجنوبية الشرقية للحديدة.

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