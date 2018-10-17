منتخب مصر يصل مطار القاهرة قادما من سوازيلاند.. صور

وصلت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، بعثة منتخب مصر، عائده إلى أرض الوطن من مملكة إى سواتينى، عقب انتهاء مباراة الفريق فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبل الكاميرون 2019.
وتم إنهاء إجراءات وصول بعثة المنتخب، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، واستقبله فريق من العلاقات العامة من الشركة الوطنية مصر للطيران، على متن رحلة خاصة قادمة من سوازيلاند خصصتها الشركة الوطنية للبعثة.
وكان منتخب مصر حقق فوزًا ثمينًا على نظيره سوازيلاند بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جرت بينهما عصر أمس الثلاثاء على استاد ساموفو فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2019، ليقترب الفراعنة قدما من التواجد فى أمم أفريقيا 2019 بعدما ارتفع رصيد المنتخب إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند نقطة وحيدة.