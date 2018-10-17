منتخب مصر يصل مطار القاهرة قادما من سوازيلاند.. صور

وصلت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، بعثة منتخب مصر، عائده إلى أرض الوطن من مملكة إى سواتينى، عقب انتهاء مباراة الفريق فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبل الكاميرون 2019.





وتم إنهاء إجراءات وصول بعثة المنتخب، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، واستقبله فريق من العلاقات العامة من الشركة الوطنية مصر للطيران، على متن رحلة خاصة قادمة من سوازيلاند خصصتها الشركة الوطنية للبعثة.



