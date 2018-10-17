مكافاه لرودي جارسيا من مارسيليا قبل مباراة سان جيرمان

تستعد إدارة نادي أولمبيك مارسيليا لمكافأة المدير الفني للفريق، رودي جارسيا، قبل مباراة الكلاسيكو أمام باريس سان جيرمان، يوم 28 أكتوبر المقبل في بطولة الدوري.



وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن مسؤولي مارسيليا بصدد تجديد تعاقد رودي جارسيا 3 مواسم إضافية، ليستمر حتى صيف 2021.



وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية لمارسيليا ستقوم أيضا بتجديد تعاقد الإسباني أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي للنادي.



ولفتت إلى أن الثنائي جارسيا وزوبيزاريتا وقعا مع مارسيليا في أكتوبر 2016، والتجديد لهما سيكون مكافأة على عملهما على مدار العامين الماضيين.



وحقق جارسيا طفرة كبيرة في نتائج مارسيليا، أبرزها التأهل لنهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) الموسم الماضي، والتي توج أتلتيكو مدريد بلقبها.