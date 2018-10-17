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تعليم

تكليف الدكتورة علياء رمضان بتسيير المركز الإعلامي بجامعة طنطا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
أحمد على
كلف الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا الدكتورة علياء رمضان أستاذ الصحافة المساعد ورئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا بتسيير أعمال المركز الإعلامي لحين عودة د.وليد العشري من مهمته العلمية إلى فرنسا.

جدير بالذكر أن الدكتورة علياء رمضان عينت معيدة بقسم الإعلام التربوي بالكلية عام 1997 ومدرس مساعد عام 1999 ومدرس عام 2003 وأستاذ مساعد صحافة عام 2015 ثم رئيسا لقسم الإعلام التربوي عام 2017 حتى اﻵن.

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