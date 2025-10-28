تقرير عبري: 279 جنديا إسرائيليا حاولوا الانتحار منذ عام 2024

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بأن 279 جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولوا الانتحار خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 حتى يوليو 2025.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأرقام وردت في تقرير جديد صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، أعد بناء على طلب عضو الكنيست عوفر كاسيف، مشيرة إلى أن التقرير كشف عن ارتفاع لافت في حالات الانتحار داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبين التقرير أنه مقابل كل جندي أقدم على الانتحار، سجلت سبع محاولات انتحار أخرى، كما أشار إلى أن نسبة المقاتلين بين الجنود الذين انتحروا ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2024 لتصل إلى 78%.

وأضاف أن مكتب مركز خدمات الصحة النفسية التابع للهيئة الطبية في إسرائيل وفر الجزء الأكبر من البيانات الواردة في التقرير، إلى جانب معطيات جمعت من مناقشات لجان الكنيست.

كما أوضح التقرير أن الإحصاءات تقتصر على الجنود الذين كانوا في الخدمة الفعلية وقت انتحارهم سواء في الخدمة النظامية أو الدائمة أو الاحتياطية ولا تشمل من أقدموا على الانتحار بعد انتهاء خدمتهم العسكرية.