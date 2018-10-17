إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة ورفع قمامة ومخلفات الترع والمصارف بمنفلوط

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن لإزالة أي تعد على الأراضي الزراعية أو أراضى أملاك الدولة وأملاك الري للحفاظ على الرقعة الزراعية وتنفيذا؛ للقانون وذلك ضمن الموجة الحادية عشرة لازالة التعديات على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على رفع القمامة والمخلفات من التجمعات والشوارع والميادين فضلًا عن تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز وكافة منافذ البيع.





وأشار حسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز إلى مواصلة الحملات والمتابعة الدورية في القطاعات الخدمية المختلفة (إزالة التعديات ، الإشغالات ، التموين ، النظافة ، ...) وغيرها وذلك بناءً على تكليفات محافظ أسيوط الذي أكد على ردع أي مخالف أو متقاعس في أداء عمله؛ موضحًا أن تلك الحملات يشارك فيها مساعدو رئيس المركز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي والتموين والنظافة والإشغالات وبالتنسيق مع مركز شرطة منفلوط باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية.





وأضاف درويش إنه تم إزالة 6 حالات تعد على أملاك دولة منهم 5 مباني على مساحة 574 متر ، وحالة على ارض زراعية على مساحة 15 فدان وذلك بقرية بني شقير وبنى عديات والحوات خلال حملة مكبرة بمشاركة رفعت على مساعد رئيس المركز وعلي عطا رئيس قرية بنى عديات ، وصديق بكر رئيس قرية بني شقير ومصطفى حمدي وكيل إدارة املاك الدولة بالمركز وقوة من مركز شرطة منفلوط مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على املاك الدولة والرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة في أرض خصبة صالحة للزراعة يمكن الاستفادة منها في الفترة القادمة.





وأوضح القائم بأعمال رئيس المركز إنه تم رفع 80 طن قمامة ومخلفات تقريبًا خلال 25 نقلة فضلًا عن نظافة ورفع الأتربة بشوارع ( حي السلام ، والـ16 ، والعشرين) واستكمال تطوير شارع جناين أيوب وميدان القلعة وإنشاء ودهان البلدورات بالإضافة إلى إزالة إشغالات وتسوية طرق وتنقيذ ٤ قرارات إزاله اشغال طريق عام لافتًا إلى مواصلة رفع باقي المخلفات الخاصة بتطهير الترع والمصارف وذلك أمام قناطر كل قرية وخاصة قرى بني مجد وبني شقير والعتامنة وذلك بمشاركة رؤساء الوحدات القروية (محمد فنيدى رئيس قريه نزه قرار ، وممدوح جبر رئيس قريه بني رافع) وأشرف فوزي وربيع محمدين مساعدى رئيس المركز ، وأعضاء الحملة الميكانيكية ومسئولي الإشغالات والنظافة.



