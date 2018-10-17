برشلونة يستقبل رسائل نيمار ببرود

تجاهل نادي برشلونة الإسباني، رسائل الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، للعودة إلى الفريق الكتالوني مرة أخرى للفريق.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، والمقربة من نادي برشلونة، فإن نيمار يريد العودة إلى البارسا مرة أخرى، ونادم على الرحيل إلى باريس سان جيرمان، ولا يزال يبعث رسائل ليعود إلى الفريق الكتالوني مرة أخرى.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن نيمار يفتقد زملائه السابقين في الفريق، خاصة ليونيل ميسي، ويشتاق أيضًا للحياة في المدينة الكتالونية.



وأضافت "موندو ديبورتيفو"، إن برشلونة يستقبل رسائل نيمار بـ"برود"، وإن رحيله المؤلم الذي أضر النادي رياضيًا وإعلاميًا، كان سببًا في رفض عودته، ولكن في الفترة الأخيرة تغير رأي مجلس الإدارة الكتالوني، وسيقبلون عودته، ولكن هذا مشروط بعدة جوانب هامة، كإمكانية معقولة، هو خيار صعب ولكن ليس مستحيلًا، على الأقل بإرادة الإدارة العليا في البارسا.



ودائمًا تشير التقارير إلى أن نيمار نادم على الخروج من برشلونة، وأنه يعيش مع باريس في قفص من ذهب ولكنه من الذين يمكنهم كسره، وفرض رغبته.