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رياضة

نجم الإسماعيلي ينفذ مخطط الانتقال للأهلي على طريقة عبد الله السعيد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
محمود متولى
محمود متولى
منتصر الرفاعى
ينفذ محمود متولى، نجم الإسماعيلي، مخططا للانتقال للنادي الأهلي على طريقة زميله السابق عبد الله السعيد عندما ارتدى الفانلة الحمراء قبل سنوات.

ورفض متولى كل المحاولات والإغراءات التي قدمها مسئولو الإسماعيلي لإقناعه بالتجديد للدراويش متمسكا بحلمه اللعب للنادي الأهلي.

وقال للوسطاء: "أخبروا مسئولي الإسماعيلي بالحصول على الأموال التي يرغبون فيها من النادي الأهلى قبل انتهاء تعاقدي رسميا مع الدراويش لأنني سأرحل لا محالة، وأتمنى ألا يكون ذلك مجانا".

وكان عبد الله السعيد رحل بنفس الطريقة للنادي الأهلي مما عرضه لصدامات مع جماهير الإسماعيلي.

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