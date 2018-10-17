حسام بدراوي: وضع رؤية التعليم بمشاركة 70 خبيرا و600 ألف مواطن

قال حسام بدراوي عضو مجلس إدارة النيل بدراوي للتعليم والتنمية، إنه لا يوجد في تاريخ مصر إجماع ودعم لتطوير التعليم بهذا الشكل الذي عليه حاليا لذلك لدينا فرصة رائعة لتطوير التعليم.



وأضاف بدراوي خلال كلمته أثناء الإعلان عن نتائج تقرير التنافسية العالمي 2018، أنه تم وضع رؤية التعليم بمشاركة 70 خبيرا و600 ألف مواطن عبر السوشيال ميديا.



وعن قطاع الصحة قال بدراوي، إن هناك إيحاء بأن قانون التأمين الصحي سيغير شكل التأمين الصحي في مصر وسيأثر على استدامة التمويل للمنظومة الصحية، وليس جودة الخدمة المقدمة.

