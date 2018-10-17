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بين الناس

أهالي مكرم عبيد يستغيثون: القمامة تحاصر الميدان

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:28 م
صدى البلد
القسم الميدانى
يشكو أهالي شارع مكرم عبيد بمدينة نصر من انتشار أكوام القمامة ومحاصرتها لهم حتى تحول محيط الميدان إلى مقلب قمامة يؤذي السكان، ويعرقل حركة المرور بالمنطقة.

ورصدت عدسة صدى البلد شكاوى أهالي المنطقة من هذه المشكلة، وقال "محمد ياسين" أحد سكان المنطقة، أن انتشار أكوام القمامة والحشرات بالشوارع باتت صورة اعتاد عليها الأهالي. 

وأضاف محمود عبد العزيز، أنه لا يليق بمنطقة مكرم عبيد أن تحاط بأكوام وتلال من القمامة، ما يؤثر على المظهر الحضاري للحي. 

وأضاف عبد العزيز، أن القمامة تترك بالمنطقة وأمام العقارات بالأسابيع دون أن يتم رفعها ، وأن الحي على علم بذلك وتم تقديم العديد من الشكاوى ولكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056.
أهالي مكرم عبيد يستغيثون: القمامة تحاصر الميدان
أهالي مكرم عبيد يستغيثون: القمامة تحاصر الميدان
أهالي مكرم عبيد يستغيثون: القمامة تحاصر الميدان
أهالي مكرم عبيد يستغيثون: القمامة تحاصر الميدان
أهالي مكرم عبيد يستغيثون: القمامة تحاصر الميدان

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