انطلاق برنامج 3 ستات على قناة صدى البلد..الخميس

تنطلق غدا الخميس، أولى حلقات برنامج «3 ستات» على قناة صدى البلد.



وترصد الحلقة الأولى آراء الجمهور فى برامج المرأة بصفة عامة، كما يناقش البرنامج مع الدكتورة رشا حامد أسلوب التعامل مع علامات التقدم فى السن، بينما يقدم مصمم الأزياء بهيج حسين أحدث صيحات الموضة للعام الجديد.



البرنامج تقدمه الفنانة ليلى عز العرب وياسمين فهمى وسالى حماد، ويذاع الخميس والجمعة الرابعة عصرا، على قناة صدى البلد.