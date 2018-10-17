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تعليم

بروتوكول تعاون بين اللغات والترجمة وآداب القاهرة لتدريب طلاب الساعات المعتمدة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:59 م
صدى البلد
قســـم التعليــــم
وقع مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، بروتوكول تعاون مع كلية الآداب بالجامعة، لتقديم دورات تدريبية في مجال تعلم اللغات الأوروبية الحديثة لطلاب برامج الساعات المعتمدة الجديدة التى اعتمدتها كلية الآداب فى العام الدراسى الحالى.

ويتضمن البروتوكول تحديد مستوى الطلاب لتدريبهم وتأهيلهم على تعلم وإتقان إحدى اللغات الأوروبية الحديثة خلال الفصول الدراسية والإجازة الصيفية، وكذلك تدريب طلاب قسم اللغة الفرنسية على دخول اختبار DELF الذي يعقده المركز بالتعاون مع المعهد الفرنسي بالقاهرة للحصول على شهادة DEFL من وزارة التعليم الفرنسية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بتطوير المركز وانفتاحه على البرامج التعليمية بجامعة القاهرة وتنمية مهارات الطلاب فى إتقان اللغات الأجنبية وتدريبهم عليها، وكذلك فى إطار خطة المركز بعقد بروتوكولات تعاون مع جهات تعليمية داخل الجامعة وخارجها لتقديم خدمة تدريبية مميزة للطلاب وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل.

وقالت الدكتور شاهندا عزت، مديرة مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، إن المركز يقدم جميع خدماته التعليمية والدورات التدريبية للجميع، سواء كانوا طلاب مدارس أو جامعات، أو خريجين أو موظفين، كما يقوم المركز بفتح الباب أمام كبار السن للالتحاق بدوراته التدريبية المختلفة.

يشار إلى أن مركز اللغات والترجمة واحد من أهم مراكز جامعة القاهرة التي تقدم دورات تدريبية في اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية، إلى جانب دورات متخصصة في مجالات الترجمة والحاسب الآلي والتنمية البشرية.

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