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رياضة

رد ناري من المصري على خطاب جزيرة مطروح لاتحاد الكرة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:45 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
رفض محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري التعليق على خطاب نادي جزيرة مطروح لاتحاد الكرة باحتساب نتيجة مباراة الفريقين لصالح الجزيرة نظرا لامتناع المصري عن حضور المباراة.

وأكد في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع سيف زاهر عبر أثير "اون سبورت اف ام" أن الأمر أكبر من مجرد مباراة ولكنه حق مدينة في خوض مبارياتها على ملعبها الرسمي. 

وتابع أنه سيجتمع غدا مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لبحث الأمر والتواصل لحل إقامة المباراة باستاد بورسعيد.

يذكر أن المصري يرفض إقامة مباراة الفريق أمام جزيرة مطروح في الدور الـ 32 ببطولة كأس مصر سوى باستاد بورسعيد.

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