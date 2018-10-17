ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يعلق على التسجيلات الصوتية لمقتل جمال خاشقجى

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:25 م
أردوغان وبومبيو
أردوغان وبومبيو
حسام رضوان
صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ مسألة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي بجدية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال بومبيو للصحفيين بعد مغادرته تركيا في زيارة سريعة تخللها لقاء مع الرئيس رجب طيب أردوغان، إن أردوغان أوضح أن السعوديين تعاونوا فى التحقيق الذي أجراه الأتراك وشاركوهم المعلومات.

وأضافت الوكالة أنه عندما سئل عما إذا كان قد سمع عن أو استمع إلى تسجيل صوتي لمقتل خاشقجي، أجاب أنه ليس لديه شيء ليقوله عن ذلك.

وأكد أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تربطهما صلات مهمة ، بما في ذلك العمل على مواجهة إيران.

ترشيحاتنا

بوتين: استئناف الرحلات السياحية الروسية إلى مصر قريبًا..فيديو

خالد الغندور : نجم العين الاماراتى ينضم لـ الأهلي يناير المقبل

نجم الإسماعيلي ينفذ مخطط الانتقال للأهلي على طريقة عبد الله السعيد

حسين الشحات يكشف حقيقة انتقاله لـ الأهلي في يناير

ارتفاع عدد ضحايا انفجار القرم الإرهابي إلى 13 شخصا

أول تعليق من بوتين على انفجار القرم

خالد الغندور عن اختيارات أجيري في المنتخب: حب ومجاملة

ننشر التفاصيل الكاملة وصور مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

الحكومة توافق على استيراد 100 ألف طن دواجن بدون جمارك

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

محمد صلاح يتحدث عن تأثير إنجازات المصريين بالدوري الإنجليزي على أحلام أطفال مصر

خالد الغندور: باسم مرسي ليس له مكان فى الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

فيديو

السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو
بوتين: تكثيف التعاون مع مصر لإعادة بناء سوريا.. فيديو
السيسى: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد طفرة فى التعاون الاقتصادي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟