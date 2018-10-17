وزير الخارجية الأمريكي يعلق على التسجيلات الصوتية لمقتل جمال خاشقجى

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ مسألة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي بجدية.





وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال بومبيو للصحفيين بعد مغادرته تركيا في زيارة سريعة تخللها لقاء مع الرئيس رجب طيب أردوغان، إن أردوغان أوضح أن السعوديين تعاونوا فى التحقيق الذي أجراه الأتراك وشاركوهم المعلومات.





وأضافت الوكالة أنه عندما سئل عما إذا كان قد سمع عن أو استمع إلى تسجيل صوتي لمقتل خاشقجي، أجاب أنه ليس لديه شيء ليقوله عن ذلك.





وأكد أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تربطهما صلات مهمة ، بما في ذلك العمل على مواجهة إيران.