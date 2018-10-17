استخراج فوطة من بطن مريضة بمستشفى أسيوط الجامعي

تمكن فريق طبي بمستشفي أسيوط الجامعي، من استخراج فوطة جراحية من أمعاء مريضة تعاني من انسداد معوي في البطن.



وقالت الدكتورة آيات الشريف، مدرس مساعد الجراحة بمستشفى أسيوط الجامعي، إنه اليوم الاربعاء، تم وصول سيدة في العقد الثالث من عمرها تعاني من انسداد معوي، وتم عمل أشعات وبالفحص تبين وجود ثقب في الأعضاء الداخلة "الأمعاء أو المعدة".



وأضافت الدكتورة آيات، "تم إجراء عملية استكشاف جراحي للبطن، وتبين وجود ثقب في الأمعاء ناتج عن وجود فوطة جراحية داخل الأمعاء في بطن المريضة، وتم استخراجها من بطنها؛ مشيرة إلي بسؤال المريضة تبين إنها أجرت عملية ولادة قيصرية منذ 4 شهور ماضية، مؤكده أن المريضة في حالة تحسن بعد إجراء العملية.

