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محافظات

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء في والد النائب رائف تمراز

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:26 م
الدكتور ممدوح غراب،
الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
أدى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة إلى النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية، في وفاة المغفور له والده، وذلك في قرية الناصرية بمدينة صان الحجر.

وقدم المحافظ خالص العزاء و المواساة لأسرة الراحل، داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

ومن جانبه قدم النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب، الشكر للمحافظ لحرصه الشديد على تقديم أداء واجب العزاء.

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