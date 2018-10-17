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منوعات

وافق عليه ربع سكان العالم.. موسكو تقدم مشروع قانون لأمن المعلومات إلى الأمم المتحدة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:16 م
الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن موسكو قدمت بشكل رسمي، مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن أمن المعلومات، وفقا للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وقالت زاخاروفا: "أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مرارا في مقابلاته، إلى أن روسيا ستقدم إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار، بشأن الأمن الدولي للمعلومات.. في الـ 12 أكتوبر، جيث تم تقديم مشروع الوثيقة المذكورة رسميا إلى الجمعية العامة".

وأوضحت أن: "هذا القرار يهدف إلى اعتماد المجتمع الدولي قواعد السلوك المسؤول للدول في مجال المعلومات، ويركز على الاستخدام السلمي الحصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدم استخدامها كقوة أو للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، واحترام سيادة الدولة ومنع النزاعات في هذا المجال".

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن القرار أُعِدَّ؛ لحماية البيئة الرقمية من "المفترين والمستفزين"، ومن أفعال الدول "التي تريد الاستفادة من الميزة التكنولوجية في إملاء إرادتها على الدول الأخرى".

وأضافت أن المشروع الروسي يحظى حاليا بتأييد 12 دولة "يمثل مجموع سكانها ربع سكان العالم".

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