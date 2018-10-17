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الشهاوي: مصر تسلح ميسترال بطائرات هليكوبتر هجومية روسية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:16 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار بكلية القادة والأركان، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا تعكس عمق العلاقات والشراكة الإستراتيجية وخاصة في المجال العسكري.

وأضاف محمد الشهاوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «علي مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر استخدمت السلاح الروسي أثناء حرب أكتوبر المجيدة وهدمت نظرية الأمن الإسرائيلي

وأشار مستشار بكلية القادة والأركان، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كانت من أجل المستقبل، مع وجود علاقات تاريخية منذ 75 عاما منذ تأسيس السفارات في البلدين.

وكشف اللواء محمد الشهاوي، مستشار بكلية القادة والأركان، أنه مصر تعاقدت على طائرات هليكوبتر هجومية تسمي "كا 52" وسيتم تسليح حاملتي الطائرات ميسترال الفرنسية بهذه الطائرات الروسية، موضحا أن هناك تعزيزات عسكرية ضخمة مع روسيا ضمن تنويع مصادر التسليح.

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