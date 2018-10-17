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الشهاوي: تدريب مشترك بين مصر وروسيا على مكافحة الإرهاب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:18 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار بكلية القادة والأركان، إن هناك تدريبا مشتركا بين القوات الخاصة المصرية الروسية في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف محمد الشهاوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن الهدف من هذا التدريب المشترك يوحد المفاهيم وتبادل الخبرات الخاصة في مكافحة الإرهاب.

وكشف أن التدريب المشترك بين مصر وروسيا يكون عن طريق قوات المظلات المصرية والروسية وعقد للمرة الثالثة في روسيا وفي مصر.

وأوضح "الشهاوي" أنه خلال حرب السادس من أكتوبر 1973 كان العدو الإسرائيلي "تنظيما واضحا"، والآن الإرهاب أصبح حربًا مع الأشباح.

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