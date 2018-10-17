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أخبار البلد

شريف إسماعيل يبحث مع المسئولين التشاديين سبل تدعيم التعاون مع مصر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:56 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
التقي المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، بعدد من الوزراء والمسئولين التشاديين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها لتشاد بصفته مبعوثاَ خاصًا لرئيس الجمهورية إلي العاصمة التشادية نجامينا حيث التقى أمين الدودو أرتين رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية وحسين طاهر سوجيمي أمين الدولة للاقتصاد وتخطيط التنمية، وعبد الرحمن مختار محمد وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة، وشريف محمد زين وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي. 
وخلال اللقاءات الأربعة بحث شريف إسماعيل سُبل تدعيم التعاون المصرى التشادى.

وخلال لقائه رئيس الغرفة التجارية التشادية بحث الجانبان التحديات التي تواجه دول تشاد الشقيقة لتعزيز التبادل التجاري مع مصر بشكل خاص والتجارة البينية مع الدول الأفريقية بشكل عام والتي كان أبرزها سبل نقل هذه المنتجات من وإلي الدول المجاورة ،حيث أشار المهندس شريف إسماعيل إلى الأهمية التي توليها القيادة المصرية لإنشاء طريق يربط البلدين، مما سيسهم في تعزيز التجارية بينهما .

واكد رئيس الغرفة التجارية التشادي أن مصر من ضمن الدول المستهدفة لتعزيز التبادل التجاري معها خلال الفترة المقبلة، مستعرضًا المنتجات التي يمكن تصدريها أبرزها اللحوم، والصمغ العربي والفول السوداني والسمسم، وفي المقابل لدي مصر العديد من المنتجات التي يتعطش لها السوق التشادي وبأسعار تنافسية مقارنة بالسوق الحالي.

من جانبه، أوضح المهندس شريف إسماعيل أنه جاري دراسة إنشاء مشروع مجزر آلي مصري في منطقة أم جرس بتشاد، الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر على التبادل التجاري بين البلدين، خاصة عقب ربط البلدين بطريق بري

كما تطرق المسئولان إلي التحديات الخاصة بالاستثمار في تشاد والتي تحول دون إقدام العديد من المستثمرين الأجانب، وأنهم بصدد مواجهة هذه المشكلات، معربًا عن تطلعه إلي المساندة المصرية في هذا المجال، مضيفًا أن المستثمر المصري مرحب به في بلده الثاني وأنه سيتم تقديم كافة التسهيلات له أسوة بالمستثمر التشادي.

كما نوه المسؤول التشادي إلى المجالات التي تحتاج إلي تطوير وتنمية في دولة تشاد الشقيقة، وفى مقدمتها مجالي الزراعة والألبان، والتي تمتلك مصر فيها خبرات كبيرة وتقنيات علي أعلي مستوي، حيث أعرب المهندس شريف إسماعيل عن عزم مصر مساندة تشاد في كافة المجالات ذات الأولوية، مسلطًا الضوء علي أهمية المشاركة بفعالية في مؤتمر الاستثمار 2018 وكذا فعاليات الدورة الأولي من المعرض الأفريقي للتجارة البينية المقرر عقدهما خلال شهر ديسمبر في جمهورية مصر العربية.

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