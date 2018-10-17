العثور على طيار حربي تونسي في عرض البحر بعد فقد الاتصال مع مقاتلته

نقلت قناة "روسيا اليوم"، عن وزارة الدفاع التونسية، تمكن مروحيات البحث والإنقاذ التابعة لسلاح الطيران، من العثور على الضابط الطيار الذي فقد الاتصال به عندما كان يقوم بتمرين اعتراض جوي.





وأضافت الوزارة، أنها أنقذته في عرض البحر، مشيرة إلى أنه في حالة وعي تام.





وأوضحت في بيان لها، أن الضابط الطيار تمكن من استعمال "كرسي النجاة" والقيام بالإجراءات الخاصة بالبقاء في البحر على متن قارب النجاة بالطائرة "إف - 5" وذلك داخل المجال الجوي التونسي، على بعد حوالي 140 كلم شمال مدينة بنزرت.





وأضافت الدفاع أن عملية الإنقاذ تمت بالتنسيق مع مركز تنسيق الإنقاذ التابع لجيش الطيران التونسي، وبمساهمة جيش البحر، رغم رداءة الأحوال الجوية ومحدودية الرؤية.





وأفادت الوزارة بأن إيطاليا ساهمت في عملية البحث وتبادل المعلومات، خلال العملية.



