طريقة عمل شيبسي الجزر المخبوز للشيف أميرة شنب

نقدم لكم طريقة عمل شيبسي الجزر المخبوز من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، المذاع على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير شيبسي الجزر المخبوز
1 كيلو جزر حلقات
ربع كوب زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة ملح
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة أعشاب إيطالية
طريقة تحضي رشيبسي الجزر المخبوز
* تتبل حلقات الجزر بكل المكونات
* وتدخل الفرن في صينية مبطنة بورق زبدة
* وتقدم
مقادير شيبسي الجزر المخبوز
1 كيلو جزر حلقات
ربع كوب زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة ملح
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة أعشاب إيطالية
طريقة تحضي رشيبسي الجزر المخبوز
* تتبل حلقات الجزر بكل المكونات
* وتدخل الفرن في صينية مبطنة بورق زبدة
* وتقدم