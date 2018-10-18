وفي أنفسكم أفلا تبصرون (5)

1- الفرق بين الروح وسر الحياة: يوجد نوعان مختلفان من الحياة في الإنسان، حياة الشخص بأكمله، وحياة أنسجته وأعضائه منفردة.. عند الموت تخرج الروح ويبقى "سر الحياة" منتشرًا في كل أعضاء وخلايا الجسد، وبواسطته يمكن التبرع بالجثة وتوزيعها على المحتاجين، شرط نقلها بسرعة أو تجميدها.. نقل الأعضاء كنقل الموظفين، يشترط فيه الأهلية والخبرة.





سر الحياة في الجثث أقوى ما يكون بعد الموت مباشرة لكنه ينهار تدريجيا ويتلاشى تمامًا بعد عشرة أيام بسبب التعفن، ويستحيل نقل أي عضو فات عليه وقت دون تجميد. هذا السر مرتبط بالحمض النووي، وضروري لالتصاق الأعضاء المزروعة ويتنقل معها من الميت إلى الحي.



2- لماذا نتثاءب؟ يقول الفقيه ابن القيم: "سببه الشيطان والامتلاء وثقل البدن، فإذا لزمك فعليك بالأذكار والاستغفار". أما طبيـا فله أكثر من عشرة أسباب منها البسيط ومنها الخطير.. أساسه نقص الأوكسيجين في الدماغ وعضلات البلعوم، ويحدث فيه أخذ نفس عميق لإدخال أكبر كمية من الأوكسيجين وطرد ثاني أكسيد الكربون.

يحدث التثاؤب من قلة النوم (أو قبله)، وفي الأماكن المزدحمة والتوتر العصبي والإرهاق، وينتقل بالإيحاء من شخص يتثاءب أمام آخر، وأحيانا ينتشر كالموجة في مجلس بأكمله، وقد يسبق أمراضا خطيرة كالأزمة القلبية والصرع والجلطة الدماغية.. ولوحظ أن القرود والكلاب وحيوانات كثيرة تتثاءب لنفس الأسباب وأبرزها نقص الأوكسيجين في أدمغتها..



3- العطس نعمة وحماية إلهية وفعل لا إرادي يتم فيه طرد الميكروبات والأجسام الغريبة من الأنف، مع المخاط الذي جمعها بمساعدة الأهداب والشعيرات المنتشرة على مدخل الأنف وبطانته. ولأنه نعمة عظيمة، جاء في الصحيحين "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله"، وورد في الحديث أيضا أن آدم عندما سرت الروح في رأسه عطس.



يحدث العطس من إثارة بطانة الأنف بالعدوى الفيروسية والبكتيرية والأتربة والروائح النفاذة كالمبيدات الحشرية والفلفل الأسود، وبسبب الحساسية من حبوب اللقاح في الربيع، وربع البشر يعطس إذا تعرض لضوء قوي. خطورة العطس في نشر الرذاذ المحتوي على البكتيريا والفيروسات، حيث قدر العلماء أن كل عطسة يتطاير منها 40 ألف رذاذة في الهواء بسرعة 160كم/ساعة، يستنشقها الآخرون!



4- التقيؤ وفوائده: طرد محتويات المعدة لاإراديا يحدث استجابة لمئات الأسباب، وهو موضوع واسع يصعب تلخيصه في سطور، لكن سنختار منه ما قل ودل.



التقيؤ كالعطس، طريقة أخرى من طرق حفظ الله للإنسان، فيه حماية للجسم وتنبيه بوجود مشكلة. قد يسبقه غثيان وقد لا يسبقه، يشارك فيه المخ وعضلات المعدة والبطن والصدر.. في الأحوال البسيطة يحتوي على آخر أكلة، لكن لو اختلط بدم أحمر أو قاني، أو تلون بالأخضر فهي علامات خطورة، ومن محتوياته ولونه وتكراره يمكن استنتاج معلومات كثيرة.



من أبرز أسباب القيء دوار الحركة عند ركوب الحافلات والمراكب والطائرات، وعند بدايات الحمل، وفي حالات التسمم والتهاب المعدة وتعاطي االكحول، وقد يشير إلى قرحة أو انسداد بالقناة الهضمية أو ورم في المخ. في الحالات البسيطة العابرة تكفي الراحة وشرب الماء والعصير لتعويض السوائل المفقودة. أما لو طال أو تلون، فيحتاج إلى تدخل طبي عاجل.



5- ما هي العادات والتقاليد وما أصلها؟ هي التزام تلقائي بسلوك معين موجود في كل مناطق العالم، وهو ما يميز مجتمع عن غيره، مثل نوع الملابس وتحية الضيوف وطقوس الأعراس، بعضها موروث وبعضها ديني يرتقي إلى القداسة.. سنكتفي بذكر بعض الأمثلة العجيبة من طقوس الزواج: في الصين تبكي العروس ساعة يوميا لمدة شهر قبل الزواج، وفي كينيا يبصق الأب على ابنته في حفل الزفاف، وفي المغرب تستحم العروس باللبن، وفي اسكتلندا تقذف العروس بالطين والطبيخ الفاسد، وفي الصين يحلق شعر العروس كله عدا خصلة صغيرة في الخلف.



أكثر العادات والتقاليد اعتقادات قديمة لا أساس لها، فمثلا لبس الخاتم في الاصبع الرابع سببه اعتقاد قديم بأنه متصل بالقلب، وحنة اليدين والقدمين زينة واعتقاد بأن الحنة تبعد شيطانا متخصصا في عقم البشر!



6- الروبوت صوفيا: منذ آدم والإنسان يتعلم من مخلوقات الله. آخر الابتكارات كانت محاولة تقليد الإنسان بصنع الروبوت صوفيا، وهي فتاة صناعية ذكية حسنة المظهر ومثال للإبداع العلمي، صنعت عام 2015 في هونج كونج وظهرت في أمريكا عام 2016، وألقت كلمة أمام الأمم المتحدة عام 2017 حصلت بعدها على الجنسية السعودية. زارت مصر وجرت معها حوارات ممتعة على شاشات التلفزيون.